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İlhami Gedikli 34 yaşında

İlhami Gedikli 34 yaşında

İlhami Gedikli 34 yaşında
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Ekinözü Kabaktepe mahallesinden Hüseyin Gedikli’nin oğlu, Mehmet ve Ahmet Gedikli’nin kardeşi, İlhami Gedikli 09 Şubat 2021 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi 9 Şubat Salı günü ikindi namazından sonra Çicek Camii’nde kılınarak defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Çicek Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 536 611 99 77 Ali Gedikli

0 554 667 78 59 İsrafil Gedikli.


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