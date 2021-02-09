İlhami Gedikli 34 yaşında

Ekinözü Kabaktepe mahallesinden Hüseyin Gedikli’nin oğlu, Mehmet ve Ahmet Gedikli’nin kardeşi, İlhami Gedikli 09 Şubat 2021 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Şubat Salı günü ikindi namazından sonra Çicek Camii’nde kılınarak defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Çicek Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 536 611 99 77 Ali Gedikli
0 554 667 78 59 İsrafil Gedikli.
Cenazesi 9 Şubat Salı günü ikindi namazından sonra Çicek Camii’nde kılınarak defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Çicek Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 536 611 99 77 Ali Gedikli
0 554 667 78 59 İsrafil Gedikli.