İhsan Kuyucu 68 yaşında

Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesinden Hacı Mehmet - Hatice Kuyucu ailesinin oğlu, Mehmet ve Ayşe Çifçi ailesinin damadı, D. Mehmet, H. Mehmet, Ahmet, Mevlüt ve Hasan Kuyucu kardeşlerin kardeşi, Sultan, Hatice, Gülistan, İbrahim, Abdulkadir, Ahmet ve TEDAŞ TEİAŞ personeli Mehmet Kuyucu kardeşlerin babası, Mikail Kuyucu, Ömer Çakmak, Fuat Avcı bacanakların kayınpederi, 20 torun dedesi, İhsan Kuyucu, 20.11.2016 Pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesi mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an’ı Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesinde okunmuştur.
Taziye için telefon: 0 542 343 73 71 oğlu Mehmet Kuyucu.
MERHUM İHSAN KUYUCU EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.