Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İhsan Kuyucu 68 yaşında

Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesinden Hacı Mehmet - Hatice Kuyucu ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

İhsan Kuyucu 68 yaşında

Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesinden Hacı Mehmet - Hatice Kuyucu ailesinin oğlu, Mehmet ve Ayşe Çifçi ailesinin damadı, D. Mehmet, H. Mehmet, Ahmet, Mevlüt ve Hasan Kuyucu kardeşlerin kardeşi, Sultan, Hatice, Gülistan, İbrahim, Abdulkadir, Ahmet ve TEDAŞ TEİAŞ personeli Mehmet Kuyucu kardeşlerin babası, Mikail Kuyucu, Ömer Çakmak, Fuat Avcı bacanakların kayınpederi, 20 torun dedesi, İhsan Kuyucu, 20.11.2016 Pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesi mezarlığına defnedilmiştir.

 Kur’an’ı Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesinde okunmuştur.

Taziye için telefon: 0 542 343 73 71 oğlu Mehmet Kuyucu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM İHSAN KUYUCU EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
erim kuyucu 1 ay önce

gidenlerin yeri genişlerken bizlerin yeri daralıyor ,rabbim rahmetiyle muamale etsin seni çook özleyeceğiz be emmi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
r. kuyucu 1 ay önce

Allah gani gani rahmet etsin. mekanı cennet olsun.....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Durmuş ÇOLAK 1 ay önce

Merhuma Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar dilerim. Rabbim mekanını Cennet etsin İnşaAllah.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
FATİH YEŞİL{BANKACI} 4 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29