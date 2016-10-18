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İhsan Gül 63 yaşında

Afşin ilçesinden olup Elbistan Kızılcaoba mahallesinde uzun yıllar ikamet etmiş olan Mustafa ve merhume Refika Gül ailesinin oğlu,

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İhsan Gül 63 yaşında

Afşin ilçesinden olup Elbistan Kızılcaoba mahallesinde uzun yıllar ikamet etmiş olan Mustafa ve Merhume Refika Gül ailesinin oğlu, Ekinözü’nden Muhlise ve Seyit Ömer Turgut ailesinin damadı, Perihan Gül’ün eşi, İlhan ve Abdullah Gül ile Nur Atabek, Sevim Dedeler, Sevgi Kösebalaban, Habibe Günalmış ve Zübeyde Turan kardeşlerin abisi, Orhan, Zuhal ve Deniz Gül kardeşlerin babası, Hüseyin Atabek, İsmet Günalmış, Hamdi Dedeler, merhum Mustafa Kösebalaban ve Fatih Turan bacanakların kaynı, Sadettin ve merhum Ahmet Turgut’un eniştesi, Ümit Uzun ve Emrah Öksüz bacanakların kayınpederi, 1 torun dedesi, Elbistan’da uzun yıllar televizyon tamirciliği yapan elektronikçi İhsan Gül 17 Ekim 2016 İstanbul’da vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerimi;  İstanbul Ümraniye semtinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 535 019 46 02 oğlu Orhan Gül, 0 543 651 52 37 eşi Perihan Gül, 0 532 370 60 97 kardeşi Abdullah Gül, 0 505 215 69 57 eniştesi Hamdi Dedeler, 0 544 384 46 29 Kaynı Sadettin Turgut.

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Esat ORTA 2 ay önce

Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Gül ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...

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oktay vural 2 ay önce

çok degerli kardeşim yıllar önce tanıdıgım güzel insanın ölümü bizleride derinden üzmüşytür yakınlarına sevenlerine sabırlar diliyorum mekanı cennet olsun

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HAMZA TOPSAKAL 2 ay önce

Merhum ihsan abiye ALLAHDAN RAHMET Eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerin kardeşim abdullah nezdinde baş sağlığı dilerim

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Saim CAN 2 ay önce

RABBIM rahmetiyle muamele etsin başınız sag olsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM İHSAN GÜL USTAMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANIN CENNET OLSUN USTAM

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Ferruh Demirci 2 ay önce

Değerli büyüğümüz ustamız ihsan abim,e
C,Allahtan rahmet diliyorum ruhu şad mekanı cennet olsun...
tüm GÜL ailesine sevenlerine sabırlarlar versin BAŞIMIZ SAGOLSUN...

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yaşar selvi 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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