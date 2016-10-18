İhsan Gül 63 yaşında

Afşin ilçesinden olup Elbistan Kızılcaoba mahallesinde uzun yıllar ikamet etmiş olan Mustafa ve Merhume Refika Gül ailesinin oğlu, Ekinözü’nden Muhlise ve Seyit Ömer Turgut ailesinin damadı, Perihan Gül’ün eşi, İlhan ve Abdullah Gül ile Nur Atabek, Sevim Dedeler, Sevgi Kösebalaban, Habibe Günalmış ve Zübeyde Turan kardeşlerin abisi, Orhan, Zuhal ve Deniz Gül kardeşlerin babası, Hüseyin Atabek, İsmet Günalmış, Hamdi Dedeler, merhum Mustafa Kösebalaban ve Fatih Turan bacanakların kaynı, Sadettin ve merhum Ahmet Turgut’un eniştesi, Ümit Uzun ve Emrah Öksüz bacanakların kayınpederi, 1 torun dedesi, Elbistan’da uzun yıllar televizyon tamirciliği yapan elektronikçi İhsan Gül 17 Ekim 2016 İstanbul’da vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerimi; İstanbul Ümraniye semtinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 535 019 46 02 oğlu Orhan Gül, 0 543 651 52 37 eşi Perihan Gül, 0 532 370 60 97 kardeşi Abdullah Gül, 0 505 215 69 57 eniştesi Hamdi Dedeler, 0 544 384 46 29 Kaynı Sadettin Turgut.