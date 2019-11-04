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İhsan Bulut 69 yaşında

İhsan Bulut 69 yaşında

İhsan Bulut 69 yaşında
 Afşin’in Berçenek mahallesinden TKİ’den emekli Muharrem Bulut’un abisi, Kudret Bulut’un eşi, öğretmen Levent Bulut ve Ziraat Mühendisi Bülent Bulut’un babası, TKİ’den emekli İhsan Bulut vefat etmiştir.

Cenazesi 05 Kasım 2019 Salı günü Berçenek mahallesine defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Elbistan’da Site Kavşağı Bim market arkasında okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 542 291 04 62 oğlu Levent Bulut.


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