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İhsan Ataol 84 yaşında

Durmuş - Seher Ataol ailesinin oğlu, Mehmet Tontuş'un Damadı

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İhsan Ataol 84 yaşında

Durmuş - Seher Ataol ailesinin oğlu, Mehmet Tontuş'un Damadı, Ziraat Bankasından emekli merhum Cemil Ataol'un abisi, Meyse Ataol'un eşi, Elbistan Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Durmuş Ataol, Devlet Hastanesi personeli Seher Çimen ve Ferhat Ataolu'nun babaları, İbrahim ve Bülent Ataol'un amcaları, Diş Hekimi Ayhan Çimen'in kayınbabası, Yakup ve Fehmi Tontuş'un enişteleri, 5 torun dedesi, İhsan Ataol, 25 Kasım 2016 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi Cuma namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Gariplik Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 505 358 04 55 oğlu Durmuş Ataol, 0 544 648 46 16 oğlu Ferhat Ataol.

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MEHMET NEDİM AKTURA 4 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN, BANKADA BERABER ÇALIŞTIK, ÇOK TUZ EKMEK YEDİK, BİZDE EMEĞİ ÇOK İHSAN ABİMİN...

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Metin ÖZCAN 4 hafta önce

Babamın mesai arkadaşı ve yakın dostu Çok Kıymetli İhsan Amca'm ; dürüst, çalışkan, güleryüzlü, iyiliksever, engin gönüllü, çok saygın kişiliği ile gönüllerimizde yer etmiş çok kıymetli bir büyüğümüzdü.Her zaman büyük bir sevgi ve saygı ile vefakâr bir büyüğümüz olarak hatırlayacağız.Allah'ım mekânını Cennet eylesin İnşAllah.Nurlar içinde yatsın..Durmuş Hocam ve tüm ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.Allah rahmet eylesin.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 4 hafta önce

MERHUM İHSAN ATAOL AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAŞLIĞI DİLERİM.MEKANIN CENNET TOPRAĞIN BOL OLSUN İHSAN AMCA

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bülentkeser 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun

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ŞABAN ALBAY 4 hafta önce

İHSAN AMCAYA ALLAHTAN RAHMET AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN ŞABAN ALBAY NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 4 hafta önce

Merhum İhsan Ataol'a Allah'tan rahmet,kederli ailesine,eşine,çocuklarına,eş-dost ve akrabalarına BAŞSAĞLIĞI dilerim.Mekanı cennet olsun.Amin.

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mevlüt akın 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Atıf Nakiboğlu didim 4 hafta önce

İhsan agabeyime Allahtan rahmet dilerim.mekanı cennet olsun ailesinin ve sevenlerinin başısağolsun.

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