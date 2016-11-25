İhsan Ataol 84 yaşında

Durmuş - Seher Ataol ailesinin oğlu, Mehmet Tontuş'un Damadı, Ziraat Bankasından emekli merhum Cemil Ataol'un abisi, Meyse Ataol'un eşi, Elbistan Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Durmuş Ataol, Devlet Hastanesi personeli Seher Çimen ve Ferhat Ataolu'nun babaları, İbrahim ve Bülent Ataol'un amcaları, Diş Hekimi Ayhan Çimen'in kayınbabası, Yakup ve Fehmi Tontuş'un enişteleri, 5 torun dedesi, İhsan Ataol, 25 Kasım 2016 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi Cuma namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Gariplik Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 505 358 04 55 oğlu Durmuş Ataol, 0 544 648 46 16 oğlu Ferhat Ataol.
ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN, BANKADA BERABER ÇALIŞTIK, ÇOK TUZ EKMEK YEDİK, BİZDE EMEĞİ ÇOK İHSAN ABİMİN...