Hasan Hüseyin Öztürk’ün torunu, Mehmet ve Meryem Öztürk’ün oğlu; Hasan, Gamze, Azra kardeşlerin abisi İdris Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
0535 690 37 86 kardeşi Hasan
0535 935 40 04 babası Mehmet
0533 644 29 17 amcası Abdulkadir
İdris Öztürk 25 yaşında
23 Mart 2021 Salı 10:46
Hasan Hüseyin Öztürk’ün torunu, Mehmet ve Meryem Öztürk’ün oğlu; Hasan, Gamze, Azra kardeşlerin abisi İdris Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.