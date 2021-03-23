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İdris Öztürk 25 yaşında

İdris Öztürk 25 yaşında
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Hasan Hüseyin Öztürk’ün torunu, Mehmet ve Meryem Öztürk’ün oğlu; Hasan, Gamze, Azra kardeşlerin abisi İdris Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye telefonu:
0535 690 37 86 kardeşi Hasan 
0535 935 40 04 babası Mehmet
0533 644 29 17 amcası Abdulkadir

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Anahtar Kelimeler:
İdris Öztürk 25 Yaşında
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