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İclal Erginöz 92 yaşında

İclal Erginöz 92 yaşında
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İclal Erginöz 92 yaşında

Hocazade kabilesinden Mehmet Ferit ve Lütfiye Bilge’nin kızı, merhum Hocazede Salim Erginöz’ün gelini, merhum Hurşit Mahir Erginöz’ün eşi , Mustafa Erginöz’ün kardeşinin hanımı , Filiz Tosun’un annesi, merhum Hasan Tosun’un kayınvalidesi, Salim Erginöz’ün amcasının eşi 

İclal Erginöz  vefat etmiştir.

17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Kahmanmaraş  Merkez Şeyh Adil mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye İçin:

Kızı Filiz Erginöz: 0534 491 23 02

Salim Erginöz : 0545 247 94 94

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Anahtar Kelimeler:
İclal Erginöz 92 Yaşında
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Ali Bayram 2 gün önce

Salim abinin de akrabasıymış. Allah Rahmet eylesin. Cennet mekan olsun.

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SEMİH SEZER 2 gün önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Niyazi CERİTLİ 2 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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cuma eser 2 gün önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Sait anteplioglu 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu Istanbul 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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İlhan colak 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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M.Reşit İNANÇ 2 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun.

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