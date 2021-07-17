İclal Erginöz 92 yaşında
Hocazade kabilesinden Mehmet Ferit ve Lütfiye Bilge’nin kızı, merhum Hocazede Salim Erginöz’ün gelini, merhum Hurşit Mahir Erginöz’ün eşi , Mustafa Erginöz’ün kardeşinin hanımı , Filiz Tosun’un annesi, merhum Hasan Tosun’un kayınvalidesi, Salim Erginöz’ün amcasının eşi
İclal Erginöz vefat etmiştir.
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Kahmanmaraş Merkez Şeyh Adil mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye İçin:
Kızı Filiz Erginöz: 0534 491 23 02
Salim Erginöz : 0545 247 94 94
Salim abinin de akrabasıymış. Allah Rahmet eylesin. Cennet mekan olsun.