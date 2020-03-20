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İbrahim Türk

İbrahim Türk
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Ekinözü Kandil Mahallesinden merhum Ali ve Fadime Türk ailesinin oğlu, Mehmet, Ahmet, Durdu, merhum Hanifi, Ramazan, Musa, Ali İhsan kardeşlerin kardeşi, Ülkiye, Abdullah, Rabia, Neslihan, Sena, Elif, Beyza, Mehmet kardeşlerin babası, sağlık meslek lisesinden emekli (memur) İbrahim Türk vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Mart Cuma günü ikindi namazına müteakip Somuncu Baba Camii’nde kılınarak Türkköyü Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Somuncu Baba Camii civarı Güneş Apartmanında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Abdullah Türk 0 553 424 70 00

Kardeşi Ramazan Türk 0 546 267 62 17

Kardeşi Ali İhsan Türk 0 537 478 82 61


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İbrahim Türk
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MEHMET GÜNEŞ 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailenin başı sağolsun.

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Hamza Topsakal 4 saat önce

Merhum ibrahim kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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