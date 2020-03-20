Ekinözü Kandil Mahallesinden merhum Ali ve Fadime Türk ailesinin oğlu, Mehmet, Ahmet, Durdu, merhum Hanifi, Ramazan, Musa, Ali İhsan kardeşlerin kardeşi, Ülkiye, Abdullah, Rabia, Neslihan, Sena, Elif, Beyza, Mehmet kardeşlerin babası, sağlık meslek lisesinden emekli (memur) İbrahim Türk vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Mart Cuma günü ikindi namazına müteakip Somuncu Baba Camii’nde kılınarak Türkköyü Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Somuncu Baba Camii civarı Güneş Apartmanında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Abdullah Türk 0 553 424 70 00
Kardeşi Ramazan Türk 0 546 267 62 17
Kardeşi Ali İhsan Türk 0 537 478 82 61
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailenin başı sağolsun.