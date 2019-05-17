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İbrahim Türk 91 yaşında,

İbrahim Türk 91 yaşında,

İbrahim Türk 91 yaşında,

Kantarma mahallesinden İbrahim ve Altey Türk ailesinin oğlu, Hüsne, Mercan, Zeynep, Ali, merhum Mehmet, merhume Fatma ve merhum Tacim Türk kardeşlerin abisi,  Öğretmen Fatma, kuyumcu İbrahim ve Himmet Türk kardeşlerin babası, İlyas Vural'ın kayınbabası, İbrahim Türk vefat etmiştir. 

Cenazesi 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 12.00' de Cemevinden alınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Kümbet Mahallesi Karayolları karşısı Manas Sitesi'nde kendi hanesinde yapılacaktır.

Taziye için telefon:

0 542 415 05 59 oğlu İbrahim Türk

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Yılmaz kalkan 4 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 4 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Fazıl olgun 4 gün önce

Merhuma Allah tan rahmet ailesine baş sağlığı dilerim Mekanı cennet olur inşaAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 gün önce

Merhum Hacı Dilek'e Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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oktay vural 2 gün önce

Allah rahmet eylesin .

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Hüseyin usta 2 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet ailesine baş sağlığı dilerim Mekanı cennet olur inşaAllah

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