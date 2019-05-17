İbrahim Türk 91 yaşında,

Kantarma mahallesinden İbrahim ve Altey Türk ailesinin oğlu, Hüsne, Mercan, Zeynep, Ali, merhum Mehmet, merhume Fatma ve merhum Tacim Türk kardeşlerin abisi, Öğretmen Fatma, kuyumcu İbrahim ve Himmet Türk kardeşlerin babası, İlyas Vural'ın kayınbabası, İbrahim Türk vefat etmiştir.
Cenazesi 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 12.00' de Cemevinden alınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Kümbet Mahallesi Karayolları karşısı Manas Sitesi'nde kendi hanesinde yapılacaktır.
Taziye için telefon:
0 542 415 05 59 oğlu İbrahim Türk
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah