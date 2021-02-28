İbrahim Taş 98 yaşında

Ceyhan Mahallesinden Fatma Taş’ın eşi,Mehmet, Ahmet, Leyla, Adnan ve Hülya kardeşlerin babaları, merhum Cuma Kasırga ve Mustafa Güneş’in kayınbabası, İbrahim Taş 28 Şubat 2021 Pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Şubat Pazar günü Himmet Baba Camii’nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 531 790 98 03 oğlu Mehmet Taş,
0 505 972 34 46 oğlu Ahmet Taş,
0 542 234 36 56 oğlu Adnan Taş,
0 542 614 05 13 kızı Leyla Kasırga,
0 505 888 83 70 kızı Hülya Güneş,
0 505 488 70 31 damadı Mustafa Güneş,
0 533 023 46 35 torunu Murat Taş,
0 544 764 08 48 torunu İbrahim Taş,
0 541 610 48 18 torunu Altuğ Taş,
0 541 303 35 65 torunu Alperen Güneş.