Elbistan’a bağlı Kayageçit (Palavar) Mahallesi’nden olup Tepebaşı Mahallesi’nde ikamet eden merhum Veysel ve Hatice Sönmez’in oğlu, Veysel, İlyas, Cennet, Şadiye ve Büşra kardeşlerin babası, Sönmezoğlu Refik, imam Bayram ve Erdoğan Sönmez kardeşlerin kardeşi Termik Santral emeklisi İbrahim Sönmez, 58 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Şubat 2017 Cuma günü Cuma namazına müteakip kılınacak namazla Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.