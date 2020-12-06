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İbrahim Setirekli 67 yaşında

İbrahim Setirekli 67 yaşında
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Demircilik mahallesinden Seyit Ali ve Mihriban Setirekli ailesinin oğlu, Babo ve Zöhre Güzel ailesinin damadı, Hatice Setirek'li nin eşi, Bayram, Mehmet, Mustafa, İsmail, İmam, Merhum Hüseyln ve Hüsnü kardeşlerin kardeşi, Gülün Setirekli, Migros personeli Hüsnü Setirekli, Nergis Gülal ve Songül Güzel kardeşlerin babası, Pehlül Güzel ve Mehmet Gülal'ın kayınpederi İbrahim Setirekli vefat efmiştir.
6 Aralık 2020 pazar günü defnedilecektir.
Taziye için telefon
0537 487 54 55 oğlu Hüsnü


Yerel Manşetler
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İbrahim Setirekli 67 Yaşında
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