Demircilik mahallesinden Seyit Ali ve Mihriban Setirekli ailesinin oğlu, Babo ve Zöhre Güzel ailesinin damadı, Hatice Setirek'li nin eşi, Bayram, Mehmet, Mustafa, İsmail, İmam, Merhum Hüseyln ve Hüsnü kardeşlerin kardeşi, Gülün Setirekli, Migros personeli Hüsnü Setirekli, Nergis Gülal ve Songül Güzel kardeşlerin babası, Pehlül Güzel ve Mehmet Gülal'ın kayınpederi İbrahim Setirekli vefat efmiştir.
6 Aralık 2020 pazar günü defnedilecektir.
Taziye için telefon
0537 487 54 55 oğlu Hüsnü
İbrahim Setirekli 67 yaşında
06 Aralık 2020 Pazar 10:20
Demircilik mahallesinden Seyit Ali ve Mihriban Setirekli ailesinin oğlu, Babo ve Zöhre Güzel ailesinin damadı, Hatice Setirek'li nin eşi, Bayram, Mehmet, Mustafa, İsmail, İmam, Merhum Hüseyln ve Hüsnü kardeşlerin kardeşi, Gülün Setirekli, Migros personeli Hüsnü Setirekli, Nergis Gülal ve Songül Güzel kardeşlerin babası, Pehlül Güzel ve Mehmet Gülal'ın kayınpederi İbrahim Setirekli vefat efmiştir.