İbrahim Şahin 68 yaşında,

Karahasanuşağı mahallesinden Hamo ve Hatey Şahin ailesinin oğlu, İbo Şahin'in abisi, Sultan, Hatice, Gülten, Ali ve Mehmet Şahin kardeşlerin babası, Resul Çiflikli, İbrahim Kaçar ve Mustafa Kaçar bacanakların kayınbabası, İbrahim Şahin 24 Kasım 2019 Pazar günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Kümbet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Oba Fırın karşısı Cihangir Apartmanı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 534 015 04 15 oğlu Mehmet
0 505 786 00 71 oğlu Ali Şahin
Kur'an-ı Kerim'i Kümbet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Oba Fırın karşısı Cihangir Apartmanı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 534 015 04 15 oğlu Mehmet
0 505 786 00 71 oğlu Ali Şahin