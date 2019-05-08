İbrahim Ötegen 56 yaşında

Aslen Gökçek Mahallesi’nden Hasan ve Hatice Ötegen’in oğlu, Adalet Ötegen’in eşi, Mehmet-Fidan Mutlu’nun damadı, Akın, Hasan, Vefa, Hülya, Hatice ve Leyla kardeşlerin babası, Murat Ötegen’in kardeşi İbrahim Ötegen vefat etmiştir. Cenazesi 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Gökçek Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Termik yolu üzerinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0542 715 4238 yeğeni İsmet Ötegen.
ALLAH rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!