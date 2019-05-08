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İbrahim Ötegen 56 yaşında

İbrahim Ötegen 56 yaşında

İbrahim Ötegen 56 yaşında

Aslen Gökçek Mahallesi’nden Hasan ve Hatice Ötegen’in oğlu, Adalet Ötegen’in eşi, Mehmet-Fidan Mutlu’nun damadı, Akın, Hasan, Vefa, Hülya, Hatice ve Leyla kardeşlerin babası, Murat Ötegen’in kardeşi İbrahim Ötegen vefat etmiştir. Cenazesi 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Gökçek Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Termik yolu üzerinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 

0542 715 4238 yeğeni İsmet Ötegen.

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!

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Bilal sönmez 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Yusuf demir istanbul iett 2 hafta önce

Merhum ibrahim abiye Allah 'tan rahmet kederli ötegen ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum

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Yunus Bektaş (Hakkari/Yüksekova) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Rabbim kalanlara sabırlar versin.

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Adem kanci 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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ali bayrı 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sagolsun

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Ramadan yıldız 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM AİLESİ VE YAKINLARINA SABIRLAR DİLİYORUM.

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Ali Karakuş 2 hafta önce

Değerli köylüme ALLAHTAN rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum

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