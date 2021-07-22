İbrahim Kılınç 85 yaşında,

Aslen Çalış mahallesinden olup, Köprübaşı mahallesinde ikamet eden, Abdulkadir ve Melek Kılınç ailesinin oğlu, Sanayi esnaflarından Sinan, Celal, Veteriner Hekim Nuri Kılınç ile Saniye, Sevda, Nejla ve Ferda kardeşlerin babası, Kazım Kılınç'ın abisi, İbrahim Kılınç muzdarip bulunduğu koah hastalığına yenik düşerek 22 Temmuz 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Köprübaşı mahallesi Gariplik Caddesi Foto Üstel yanı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 542 735 15 22 oğlu Sinan

0 541413 04 38 oğlu Celal

0 542 451 73 13 oğlu Nuri