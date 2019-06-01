İbrahim Kandemir 81 yaşında

Afşin Dedebaba Mahallesinden Hüsne Kandemir’in eşi; Kadriye, H.Mehmet, Hatice, Hüseyin, merhum Hasan, Elbistan Devlet Hastanesi hemşiresi Perihan Erman ve Abdurrahman Kandemir’in babaları, Mahmut Kayabaşı ve Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Kemal Erman’ın kayınpederi İbrahim Kandemir vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Haziran 2019 Pazar günü öğle namazına müteakiben Afşin Asri Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Afşinbey Mahallesi Yeşilevler Ticaret Meslek Lisesi altı Karanfil Apartmanında okunacaktır.
Taziye için telefon
0507 608 7732 oğlu Hüseyin