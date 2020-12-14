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İbrahim Güven 93 Yaşında

İbrahim Güven 93 Yaşında
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Güvercinlik mahallesinden merhum Osman ve Fadime Güven’in Oğlu, Şerife Güven’in  eşi, Ali, Bayram, Şaban ve Durmuş kardeşlerin babaları, İsmail Kılınç ve Akif Güven’in kayınbabası  İbrahim Güven vefat etmiştir. Cenazesi 13:30 -14.00 arası Gariplik mezarlığında kılınarak  defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi Sekili caddesinde oğlu Bayram Güven’in kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Oğlu Ali Güven 0544 418 73 55

Oğlu Bayram Güven 0534 381 8835

Oğlu Şaban Güven 0536 395 85 06

Oğlu Durmuş Güven 0546 20671 44


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İbrahim Güven 93 Yaşında
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Adem Kancı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ramazan AYDIN 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleden başıniz sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Sadettin keser Elbistan 60 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın inşAllah tüm yakınlarının başı sağ olsun

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Ömer Güven 53 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hasan Yaman 37 dakika önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın inşAllah.

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