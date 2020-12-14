İbrahim Güven 93 Yaşında

Güvercinlik mahallesinden merhum Osman ve Fadime Güven’in Oğlu, Şerife Güven’in eşi, Ali, Bayram, Şaban ve Durmuş kardeşlerin babaları, İsmail Kılınç ve Akif Güven’in kayınbabası İbrahim Güven vefat etmiştir. Cenazesi 13:30 -14.00 arası Gariplik mezarlığında kılınarak defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi Sekili caddesinde oğlu Bayram Güven’in kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Oğlu Ali Güven 0544 418 73 55
Oğlu Bayram Güven 0534 381 8835
Oğlu Şaban Güven 0536 395 85 06
Oğlu Durmuş Güven 0546 20671 44
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun