Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
banner191
banner162

İbrahim Güneş 56 yaşında,

İbrahim Güneş 56 yaşında,
banner167

Güneşli mahallesinden merhum Şeref ve Semiye Güneş ailesinin oğlu, merhum Muzaffer ve Feride Doğuç ailesinin damadı, Leman, Oktay, Fuat ve Kubilay Güneş kardeşlerin kardeşi, Emine Güneş'in eşi, Şeref ve Begüm kardeşlerin babası, İbrahim Güneş ani bir beyin kanaması sonucu 8 Eylül 2021 çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Çarşı market yanında okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 534 775 31 15 oğlu Şeref Güneş

0 545 484 60 90 kardeşi Oktay Güneş

0 537 988 20 98 kardeşi Fuat Güneş

0 544 574 62 30 kardeşi Kubilay Güneş

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.