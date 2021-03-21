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İbrahim Gök 51 yaşında

İbrahim Gök 51 yaşında
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İbrahim Gök 51 yaşında 

Aslen Çalışlı olup Kızılcaoba mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Hatice Gök ailesinin oğlu, Fatih, Hadi, Muhammet, Murat ve Nuray kardeşlerin kardeşi , Çalışlı Tüfek Tamircisi Yılmaz Gök’ün yeğeni ve damadı , çarşı esnaflarından tüfekçi Ahmet Gök’ ün kayını Mehmet Ergen’in  bacanağı, Selma Gök’ün eşi, Hatice ve Buket Gök kardeşlerim babaları, Çarşı esnaflarlarından İbrahim Gök bir süredir tedavi gördüğü elim bir hastalık sonucu(Kanser) vefat etmiştir. Cenazesi 22 Mart Pazartesi öğlen namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

  İrtibat:

Abisi: Fatih Gök 0544 414 5484

KAYNI: Ahmet Gök 0546 658 7861

BACANAĞI: Mehmet Ergen 0541 897 2024

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