İbrahim Ceren 61 yaşında

Büyüktatlar mahallesinden Murtaza ve Şehriban Ceren ailesinin oğlu, Ülkü Ceren'in eşi, Gül İnan, Nilgün Maden ve Çiğdem Yönter'in babaları, Elbistan esnaflarından Ahmet Ceren, eski Büyüktatlar Belediye Başkanı Mehmet Ceren, Zeynep, Elif ve Hüsne kardeşlerin kardeşi, Elbistan esnaflarından Oğuz İnan, Sivas Zara’da görevli Dr. Tacettin Maden ve İzmir Tire’de görevli Mehmet Yönter'in kayınbabaları, emekli Emniyet Müdürü ve Özel İlkem Okulları Kurucusu İbrahim Ceren, 23 Şubat 2016 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Büyüktatlar mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Çatova Mahallesi kardeşi Ahmet Ceren’in evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 439 21 60 Ahmet Ceren,

0 505 558 10 99 Oğuz İnan,

0 532 303 15 55 Mehmet Ceren.