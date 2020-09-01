Aslen Kozluca’dan olup Elbistan'da ikamet eden Mehmet ve Kezban Çelik ailesinin oğlu, Emine Çelik 'in eşi, Mehmet, Şahin, Durmuş, Gürsel, Fuat, Nihat ,Gül ve Gülnaz Çelik kardeşlerin babaları İbrahim Çelik vefat etmiştir. Kur'an-ı Alagöz petrol yanı akıllı binada okunacaktır. Taziye tel: Gürsel 0544 599 47 44
İbrahim Çelik
01 Eylül 2020 Salı 11:45
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Anahtar Kelimeler:İbrahim Çelik
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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun