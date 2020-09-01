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İbrahim Çelik

İbrahim Çelik
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Aslen Kozluca’dan olup Elbistan'da ikamet eden Mehmet ve Kezban Çelik ailesinin oğlu, Emine Çelik 'in eşi, Mehmet, Şahin, Durmuş, Gürsel, Fuat, Nihat  ,Gül ve Gülnaz Çelik kardeşlerin babaları İbrahim Çelik vefat etmiştir. Kur'an-ı Alagöz petrol yanı akıllı binada  okunacaktır. Taziye tel:  Gürsel 0544 599 47 44


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İbrahim Çelik
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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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