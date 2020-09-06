İbrahim Boğnueğri

Ömer ve Güler Boynueğri ailesinin oğlu, Erbil Kasım ve Hacer Boynueğri ailesinin damadı, Tuba Boynueğri'nin eşi, Hacı Mehmet, Ahmet ve Safiye kardeşlerin kardeşi, Memduh Kozanoğlu'nun kayınbiraderi, İbrahim Boynueğri vefat etmiştir.
Cenazesi 6 Eylül 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Pınarbaşı Camiinde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Taşoluk'ta babası, Ömer Boynueğrı'nin evinde olacaktır.
Taziye için telefonlar
0 539 954 50 99 Ömer Boynueğri
0 505 352 11 20 kardeşi Ahmet
0 505 705 58 60 kardeşi Hacı Mehmet