İbrahim Bak 67 yaşında

Darende Aşağı Ulupınar mahallesinden, Döndü Bak’ın eşi, Hasan-Hanım Bak ailesinin oğlu, Mecco Mehmet Bak’ın damadı, Mehmet Bak’ın kardeşi, iş adamı Salih, Avukat Sebahhattin, Hasan, Saliha, Mesude ve Hatice Bak kardeşlerin babası, İhsan Kılıç, Şamil Arslan ve Ahmet Geçgil bacanakların kayınpederi, iş adamı Mevlüt, Hamit, Hanifi ve Naim Bak’ın eniştesi, iş adamı Mehmet Ali, Hanifi, Hacı ve Asil Türk Yaman Kardeşlerin dayısı, 15 torun dedesi İbrahim Bak, 17 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Darende Aşağı Ulupınar mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye İçin Telefonlar:
0 507 450 13 88 oğlu Salih
0 532 257 34 21oğlu Sebahattin