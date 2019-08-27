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İbrahim Atmaca 88 yaşında

İbrahim Atmaca 88 yaşında

İbrahim Atmaca 88 yaşında
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Aslen Afşin Karagöz mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden Fadime Atmaca’nın eşi, Yavuz Selim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hüseyin Atmaca, Zübeyde, Gülseren, merhume Belgin, Rahmi Atmaca kardeşlerin babası, Belediyeden emekli Mustafa Atmaca’nın kardeşi Ayla, Gökhan, Ayşe Atmaca kardeşlerin dedeleri İbrahim Atmaca vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı ile birlikte Ulu Cami’nden kaldırılarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Şehit İsrafil Kargı İlköğretim Okulu (Eski İsmet Paşa İ.Ö.O.) civarı Aydın Sokakta kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Tel:  0543 593 25 41 oğlu Hüseyin


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Çetin Saykın Almanya 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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Murtaza AKKUŞA 2 saat önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

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