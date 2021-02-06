İbrahim Ağca 68 yaşında

Çalış mahallesinden olup Elbistan Kodalı semtinde oturan Bekir ve Fatma Ağca ailesinin oğlu, Memili, Hatun ve merhum Aslan Ağca'nın kardeşi, H.Hasan, H.Hüseyin, Muhammed, Kuruluş, Salih ve Aydın Ağca ile Havva Öner ve Tuğba Reyhan kardeşlerin babası, bakkal Cuma namı ile anılan İbrahim Ağca 6 Şubat 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Kodalı camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

H.Hasan Ağca :0 543 969 42 23

H.Hüseyin Ağca:0542 588 20 30

Muhammet Ağca .0 537 509 73 39

Kuruluş Ağca:0 544 834 15 05

Salih Ağca: 0 545 521 59 69

Aydın Ağca: 0 546 966 72 25