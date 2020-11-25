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Hüsnügül Aktaş

Hüsnügül Aktaş
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Akbayır mahallesinden merhum Hacı Hasan Aktaş’ın eşi, Cennet, Ali ve Murat Aktaş’ın anneleri Hüsnügül Aktaş 21 Kasım 2020 Cumartesi vefat etmiştir. Cenazesi Antalya’nın Alanya ilçesinde defnedilecektir. Taziye telefonu: 0544 621 42 72 Murat Aktaş


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Hüsnügül Aktaş
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