Özbek mahallesinden merhum Ali Kartal'ın eşi, Mamo-Şerife Güler ailesinin kızı, yurt dışında çalışan Mazlum, Yadigar, Kadir, Ayşe, Öğretmen Türkan, Zeynep ve Avukat İsmail Kartal kardeşlerin annesi, İsmail, Aligül, Beko ve Meryem Güler kardeşlerin kardeşi, Doğan Güler, Hacı Kartal ve Gani Yıldırım'ın kayınvalidesi, 12 torun ninesi, 4 de torun çocuğu büyükannesi, Askerlik şubesi emekli memuru Aziz Kartal'ın halası Hüsniye Güler 14 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Hüsniye Kartal 86 yaşında;
15 Ekim 2016 Cumartesi 00:18
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Cenazesi 15 Ekim 2016 cumartesi günü Cemevi'nden alınarak Özbek mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı ve taziyesi Cumhuriyet mahallesi Cemevi civarı Ceren Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar.:
0 532 337 61 45 oğlu İsmail Kartal
0 544 831 30 53 yeğeni Hüseyin
0 542 730 27 21 kızı Ayşe
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine Allahtan sabırlar diliyorum.:)