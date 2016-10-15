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Hüsniye Kartal 86 yaşında;

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Hüsniye Kartal 86 yaşında;

 Özbek mahallesinden merhum Ali Kartal'ın eşi, Mamo-Şerife Güler ailesinin kızı, yurt dışında çalışan Mazlum, Yadigar, Kadir, Ayşe, Öğretmen Türkan, Zeynep  ve Avukat İsmail Kartal kardeşlerin annesi,  İsmail, Aligül, Beko ve Meryem Güler kardeşlerin kardeşi, Doğan Güler, Hacı Kartal ve Gani Yıldırım'ın kayınvalidesi, 12 torun ninesi, 4 de torun çocuğu büyükannesi, Askerlik şubesi emekli memuru Aziz Kartal'ın halası Hüsniye Güler  14 Ekim 2016 günü vefat etmiştir. 

Cenazesi 15 Ekim 2016 cumartesi günü Cemevi'nden alınarak Özbek mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir. 
Kuran-ı ve taziyesi Cumhuriyet mahallesi Cemevi civarı Ceren Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar.:
0 532 337 61 45 oğlu İsmail Kartal
0 544 831 30 53 yeğeni Hüseyin 
0 542 730 27 21 kızı Ayşe
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Hüsniye Kartal 86 Yaşında;
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Ahmet 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine Allahtan sabırlar diliyorum.:)

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kadir kartal 2 ay önce

canim anam topragin bol olsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME HÜSNİYE KARTAL TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Ahmet 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine Allahtan sabırlar diliyorum..:((

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