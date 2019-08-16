Hüsne Yüksel 84 yaşında,
Hüsne Yüksel 84 yaşında,
16 Ağustos 2019 Cuma 21:11
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun