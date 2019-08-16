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Hüsne Yüksel 84 yaşında,

Hüsne Yüksel 84 yaşında,

Hüsne Yüksel 84 yaşında,
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Aykayaoğlu mahallesinden merhum Mehmet Yüksel'in eşi, Ayşe Kara'nın kızı, Nusret, Naim, Ömer, Kasım, eski Muhtar Hacı Yüksel ile Gülser, Habibe ve Elif kardeşlerin annesi, Seyit kara, Fakı Kara ve Nihat Temiz bacanakların kaynanası, 26 torun ninesi, 8 de torun çocuğu büyükannesi Hüsne Yüksel 16 Ağustos 2019 Cuma günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerimi Akveren mahallesi (Çoğulhan yolu üzeri) oğlu Hacı Yüksel'in evinde okunmaktadır.
taziye için telefonlar :
0 535 614 92 93 oğlu Nusret 
0 544 807 97 08 oğlu Naim
0 544 287 25 33 oğlu Hacı Yüksel

Yerel Manşetler
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BİLAL SÖNMEZ 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Sait Anteplioğlu 7 gün önce

Allah rahmet eylesin

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HÜSEYİN ÖNAT 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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İrfan YILMAZ- İstanbul 6 gün önce

Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 5 gün önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 4 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Yılmaz Kalkan 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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