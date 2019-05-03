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Hüsne Kaya, 72 yaşında

Hüsne Kaya, 72 yaşında

Hüsne Kaya, 72 yaşında

Aslen Güvercinlik Mahallesi’nden Ali ve Emine Genç’in kızı, Mahmut Kaya’nın eşi, Bayram, Cuma, Emine, Ali, Süreyya ve Firdevs kardeşlerin annesi, İsmail ve Selahattin Kaya kardeşlerin yengesi, Bahattin Saykın ve Hacı Erdoğan bacanakların kayınvalidesi Hüsne Kaya, 72 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Hocazade Cami’inde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla Hocazade Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hacı Esat Efendi Caddesi Ergül Mobilya arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefon:

0538 941 0722 eşi Mahmut Kaya

0543 446 1991 damadı Bahattin Saykın.

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Hakan Kaya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun canım babaannem.

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Vatandaş 3 hafta önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET GERİDE KALANLARINA SABIR DİLERİM,AYRICA TANIDIK TANIMADIK DEMEDEN HERKESİN CENAZESİNİ BENİMSEYEN DAMADI BAYATTİN SAYGIN BEYEFENDİNİN DE BAŞI SAGOLSUN

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Çağrı Doğanay 3 hafta önce

Allah’tan rahmet,
Kalanlara sabır ve güç kuvvet versin inşAllah.

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Rabbim şefaati ile muamele etsin inşAllah. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Rabbim rahmet’ini esirgemesin, mekanı cennet olsun inşaAllah. Dualarınızı esirgemeyin arkadaşlar.

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Yılmaz Kalkan 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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