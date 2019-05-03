Aslen Güvercinlik Mahallesi’nden Ali ve Emine Genç’in kızı, Mahmut Kaya’nın eşi, Bayram, Cuma, Emine, Ali, Süreyya ve Firdevs kardeşlerin annesi, İsmail ve Selahattin Kaya kardeşlerin yengesi, Bahattin Saykın ve Hacı Erdoğan bacanakların kayınvalidesi Hüsne Kaya, 72 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Hocazade Cami’inde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla Hocazade Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hacı Esat Efendi Caddesi Ergül Mobilya arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0538 941 0722 eşi Mahmut Kaya

0543 446 1991 damadı Bahattin Saykın.