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Hüsne Ceran 60 yaşında

Doğan Mahallesinden merhum Hacı-Fadime Kuzugüden'in kızı,

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Hüsne Ceran 60 yaşında

Doğan Mahallesinden merhum Hacı-Fadime Kuzugüden'in kızı, Behsat Ceran'ın eşi, Sermin, Hacıhasan, Yakup, Harun, Nermin ve Ali Ceran kardeşlerin annesi, Yusuf, Cuma ve Ali Kuzugüden kardeşlerin kardeşi,   merhum Hacıhasan ve Elif Ceran ailesinin gelini, Merhum Gıyan Ceran'ın yeğeni, 8 torun ninesi, Hüsne Ceran, muzdarip bulunduğu kanser hastalığına yenik düşerek 28 Kasım 2016 günü İstanbul'da vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Kasım 2016 Salı günü öğlen namazından sonra Doğan Mahallesi Merkez Camii’nden alınarak Doğan Mahallesi aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Doğan mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0 543 429 79 02 eşi Behsat.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUME HÜSNE CERAN TEYZEYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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H. Durdu KUŞ 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar diliyorum

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Ahmet ceran 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin dost ve akrabalarının başı saolsun .mekanı Cennet olsun

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ALİ IŞIK 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Süleyman CERAN 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin, dost ve akrabalarının başı sağ olsun, mekanı Cennet olsun...

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mevlüt akın 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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ÖZPOLAT ECZANESİ 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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