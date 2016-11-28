Hüsne Ceran 60 yaşında

Doğan Mahallesinden merhum Hacı-Fadime Kuzugüden'in kızı, Behsat Ceran'ın eşi, Sermin, Hacıhasan, Yakup, Harun, Nermin ve Ali Ceran kardeşlerin annesi, Yusuf, Cuma ve Ali Kuzugüden kardeşlerin kardeşi, merhum Hacıhasan ve Elif Ceran ailesinin gelini, Merhum Gıyan Ceran'ın yeğeni, 8 torun ninesi, Hüsne Ceran, muzdarip bulunduğu kanser hastalığına yenik düşerek 28 Kasım 2016 günü İstanbul'da vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Kasım 2016 Salı günü öğlen namazından sonra Doğan Mahallesi Merkez Camii’nden alınarak Doğan Mahallesi aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Doğan mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 543 429 79 02 eşi Behsat.
MERHUME HÜSNE CERAN TEYZEYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN