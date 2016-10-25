Karahüyük Mahallesinden Yusuf-Yeter Yılmaz ailesinin oğlu, Durdu Memet, Hasan, Yüksel, Ayfer ve Rukiye Yılmaz’ın kardeşi, Orhan, Fatih, Hacı Mehmet, Yusuf, Yeter ve Güzel’in babası, Hüseyin Yılmaz, 25 Ekim 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Karahüyük’te kaldırılacaktır.
Kur’an’ı Battalgazi Mah. Zümrüt Market arkası Yüksel Yılmaz’ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 542 843 90 60 oğlu Orhan Yılmaz, 0 541 746 96 46 yeğeni Etem Yılmaz.
MERHUM HÜSEYİN YILMAZA CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.