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Hüseyin Yılmaz

Karahüyük Mahallesinden Yusuf-Yeter Yılmaz ailesinin oğlu,

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Hüseyin Yılmaz

            Karahüyük Mahallesinden Yusuf-Yeter Yılmaz ailesinin oğlu, Durdu Memet, Hasan, Yüksel, Ayfer ve Rukiye Yılmaz’ın kardeşi, Orhan, Fatih, Hacı Mehmet, Yusuf, Yeter ve Güzel’in babası, Hüseyin Yılmaz, 25 Ekim 2016 tarihinde vefat etmiştir.

            Cenazesi öğle namazından sonra Karahüyük’te kaldırılacaktır.

            Kur’an’ı Battalgazi Mah. Zümrüt Market arkası Yüksel Yılmaz’ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0 542 843 90 60 oğlu Orhan Yılmaz, 0 541 746 96 46 yeğeni Etem Yılmaz.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM HÜSEYİN YILMAZA CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Gokhan+kucuk.litvanya 2 ay önce

Allah+rahmet+eylesin+mekani+cennet+olsun.basiniz+sagolsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Aslan yalavaç 2 ay önce

Yüce rabbim gani gani rahmet eylesin Allah geride kalanlarına yardım eylesin Allah rahmet eylesin...

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Eminçifliklimuğla 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Mustafa has rusya tataristan 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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mustafa davdav 2 ay önce

cenabı Allah rah met etsin mekanı cennet olur inşAllah başta yüksel ölmak üzere tüm yılmaz ailesinin başı sağolsun

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Mustafa alpay (Suudi arabistan) 2 ay önce

Merhuma yüce Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun

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