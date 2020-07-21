Hüseyin Yılmaz 87 yaşında

Geçit mahallesinden merhum Hasan ve merhume Ümmühani Yılmaz’ın oğlu Recep , İsmail , merhum Hasan, Gülay , Gülgün kardeşlerin babası, Av Hacı Bayram Yılmaz’ın dedesi Hüseyin Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi 22 Temmuz öğle namazına müteakip geçit mahallesindeki caminde namazı kılınarak geçit mahallesi Fatih mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Menderes caddesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları :
0546 574 18 30 torunu Hacı Bayram Yılmaz
0542 618 95 67 oğlu İsmail Yılmaz
ALLAH RAHMET EYLESİN MAKAMI CENNET OLSUN