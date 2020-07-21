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Hüseyin Yılmaz 87 yaşında

Hüseyin Yılmaz 87 yaşında
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Geçit mahallesinden  merhum Hasan ve merhume Ümmühani Yılmaz’ın oğlu Recep , İsmail , merhum Hasan, Gülay , Gülgün kardeşlerin babası, Av Hacı Bayram Yılmaz’ın dedesi  Hüseyin Yılmaz  vefat etmiştir.  Cenazesi 22 Temmuz öğle namazına müteakip  geçit mahallesindeki caminde namazı kılınarak geçit mahallesi Fatih mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Menderes caddesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları : 

0546 574 18 30 torunu Hacı Bayram Yılmaz

 0542 618 95 67 oğlu İsmail Yılmaz


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İSİ BABA 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MAKAMI CENNET OLSUN

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DERVİŞ DOĞAN 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Yahya sümbül 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin.yılmaz ailesine başsağlığı dilerim.

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Mehmet Erman (Hoca) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Zülküf Karakoca 2 hafta önce

İnnelillah ve inneileyhu racuun ALLAH rahmet eylesin inşAllah

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Sabit Yinanç 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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