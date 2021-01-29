Hüseyin Yıldız 59 yaşında

Aslen Darende Yenipınar mahallesinden olup merhum Mustafa ve Haney Yıldız ailesinin oğlu, Yeter Yıldız’ın eşi, Murat, Cemile, Haydar ve Mustafa Yıldız kardeşlerin babaları, Cuma, gürsel, Ahmet, Ayşe, Fatma ve Arzu Yıldız kardeşlerin ağabeyi, Hüseyin ve Hacı Yıldız’ın yeğenleri, Ömer ve Cemile Yıldız’ın damadı, Hüseyin Yıldız, ikamet ettiği Zonguldak Çaycuma’da 24 Ocak 2021 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Ocak 2021 Pazartesi günü Elbistan’da defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar:

0 507 533 07 44 oğlu Murat,

0 532 240 19 48 kardeşi Ahmet,

0 539 601 52 00 amcası Hüseyin.