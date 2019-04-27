Merhum Abdurahman ve Gülsüm Yanık ailesinin oğlu, Nurettin, Mehmet Ali, Nermin, merhum diş hekimi Sami Yanık’ın kardeşleri, Nadir, Yavuz, Mehmet Emin, Ali, Songül kardeşlerin babası, Hüseyin Yanık 89 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 28 Nisan Pazar günü Ulu Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı okulu karşısında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 546 283 75 08 Nadir Yanık,
0 541 425 81 00 Yavuz yanık.
Hüseyin Yanık 89 yaşında
Hüseyin Yanık 89 yaşında
27 Nisan 2019 Cumartesi 17:27
Merhum Abdurahman ve Gülsüm Yanık ailesinin oğlu, Nurettin, Mehmet Ali, Nermin, merhum diş hekimi Sami Yanık’ın kardeşleri, Nadir, Yavuz, Mehmet Emin, Ali, Songül kardeşlerin babası, Hüseyin Yanık 89 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 28 Nisan Pazar günü Ulu Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı okulu karşısında okunacaktır.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin
Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne). ALLAH KALANLARINASABIR İHSAN EYLER MEKANI CENNET OLUR.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun KAZIM KICI/ İSTANBUL
Allah rahmet eylesin, yakınlarının başı sağolsun.