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Hüseyin Yanık 89 yaşında

Hüseyin Yanık 89 yaşında

Hüseyin Yanık 89 yaşında

Merhum Abdurahman ve Gülsüm Yanık ailesinin oğlu, Nurettin, Mehmet Ali, Nermin, merhum diş hekimi Sami Yanık’ın kardeşleri, Nadir, Yavuz, Mehmet Emin, Ali, Songül kardeşlerin babası, Hüseyin Yanık 89 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 28 Nisan Pazar günü Ulu Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı okulu karşısında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 546 283 75 08 Nadir Yanık,
0 541 425 81 00 Yavuz yanık.

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Süleyman Arslan 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin, yakınlarının başı sağolsun.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Ali Akarsu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Ömer Faruk erşahin 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Aydemir ÜNLÜ (Denizli) 3 hafta önce

Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne). ALLAH KALANLARINASABIR İHSAN EYLER MEKANI CENNET OLUR.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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KAZIM KICI 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun KAZIM KICI/ İSTANBUL

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