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Hüseyin Temur 70 yaşında

Hüseyin Temur 70 yaşında
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Demircilik mahallesinden Ayşe ve Akcabey Temur’un oğlu; Aligül ve Gülbahar kardeşlerin abisi, Taylan, Özgür, Selvi, Eylem ve Mehtap kardeşlerin babası Ayşe Temur’un eşi Hüseyin Temur Almanya’da vefat etmiştir. Cenazesi Demirciliğe defnedilecektir. Taziyemiz Koranavirüs karantina süreci bittikten sonra yapılacaktır.

Taziye Telefonları :

+90 (543) 396 98 25 kardeşi Aligül

+90 (546) 242 44 59 yiyeni Uğur Koç

+90 (541) 869 76 41 İsmail Temur yigeni


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Hüseyin Temur 70 Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Deniz Temur Almanyada 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm Ailesinin başı sağolsun

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Nurdane mert 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ALLAHIM sizlere sabır versin

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Etem Kul 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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