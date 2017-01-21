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Hüseyin Tekdemir

Hüseyin Tekdemir

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Hüseyin Tekdemir
Aslen kışla köyünden olup, Kızılcaoba mahallesinde ikamet eden merhum lokantacı Mahsuni Mehmet Tekdemir’in, Noter emeklisi Tevfik, KASKİ personeli Recep ve Erol Tekdemir kardeşlerin babası, Yusuf Karcıoğlu, Fatih Erman, Adil Sümbül bacanakların kayınbabaları, Hüseyin Tekdemir vefat etmştir.
Cenazesi 22 Ocak Pazar günü Ulu Camii’de kılınarak, Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Anadolu Lisesi yanı Hüner Kanepe arkasında oğlu Recep Tekdemir’in evinde okunacaktır. 
0 546 224 05 95 oğlu Recep Tekdemir.
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