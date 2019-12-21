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Hüseyin Pak 11 yaşında

Hüseyin Pak 11 yaşında

Hüseyin Pak 11 yaşında

Izgın Mahallesi'nden olup, Güvercinlik Okulu Müdürü Kadir ve Asiye Pak ailesinin oğlu, Hüseyin Pak ve Yusuf Tanrıverdi'nin torunları,  Ruhi, Ebubekir ve Kani Pak'ın yeğeni,  Mustafa ve Akif Pak'ın kardeşi,  Ortaokul 6.sınıf öğrencisi Hüseyin Pak ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.  
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Kışla caddesi, eski Askerlik Şubesi ve Gross Market yanında kendi hanesinde okunmaktadır. 

Taziye için telefonlar 

0 533 815 13 35 amcası Ruhi Pak

0 538 326 83 37 babası Kadir Pak 


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... 6 saat önce

Allah ailesine sabır versin bizimle aynı okuldaydı tüm okul perişan oldu 13 değil 11 yaşında

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Haydar selçuk 6 saat önce

Allah cc Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun Ailesine Sabır Diliyorum.

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Saban tekdemir 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun ailesine sabirlar versin rabbim

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AKİF SELÇUK (İstanbul) 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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İsmet yüksel 5 saat önce

Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın inşAllah

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Adem kanci 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOGAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUUN

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Saime 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah ailesine sabır versin

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