Hüseyin Pak 11 yaşında

Izgın Mahallesi'nden olup, Güvercinlik Okulu Müdürü Kadir ve Asiye Pak ailesinin oğlu, Hüseyin Pak ve Yusuf Tanrıverdi'nin torunları, Ruhi, Ebubekir ve Kani Pak'ın yeğeni, Mustafa ve Akif Pak'ın kardeşi, Ortaokul 6.sınıf öğrencisi Hüseyin Pak ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Kışla caddesi, eski Askerlik Şubesi ve Gross Market yanında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0 533 815 13 35 amcası Ruhi Pak

0 538 326 83 37 babası Kadir Pak