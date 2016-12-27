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Hüseyin Özcan 84 yaşında

Çatova (Maraba) mahallesinden Şıho-Emiş Özcan ailesinin oğlu,

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Hüseyin Özcan 84 yaşında

Çatova (Maraba) mahallesinden Şıho-Emiş Özcan ailesinin oğlu, Hasan-Halime Özcan ailesinin damadı, merhume Gülcihan Özcan'ın eşi,  Salih, Hacı ve merhum İsmet Özcan kardeşlerin abisi,  Hasan, Mehmet, Fadime, Halime, Emine ve Emiş Özcan kardeşlerin babası, Yaşar Sacak, Mevlüt Bozkurt, Nusret Yıldırım ve Cengiz Boyraz bacanakların kayınbabası, 13 torun dedesi, esnaftan Oto Lastikçisi Hüseyin Özcan, 27 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Caddesi GMK Ortaokulu civarında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 544 276 63 08 oğlu Hasan,

0 544 282 62 45 Mevlüt Bozkurt.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 29 dakika önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.MEKANI CENNET OLSUN

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