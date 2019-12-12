Hüseyin Özcan 101 yaşında

Çatova (Maraba) mahallesinden Cuma ve Emiş Özcan ailesinin oğlu, Abbas Şahin'in damadı, Münire Özcan'ın eşi, emekli Asb.Ahmet Özcan, Sakarya Bölge Adliye Da. Bşk.Hakim Osman Özcan, Emiş Yalçınöz ve Nihal Yalçınöz kardeşlerin babası, Seyit Yalçınöz ve Asef Yalçınöz'ün kayınpederi, Hüseyin Özcan vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Aralık 2019 günü öğle namazına müteakip Tepabaşı Caddesi Söğütlü Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Caddesi İmam Hatip Ortaokulu karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 535 711 88 38 oğlu Ahmet Özcan
0 505 541 35 77 oğlu Osman Özcan
0538 333 5214 damadı Seyit Yalçınöz
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.