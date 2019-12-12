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Hüseyin Özcan 101 yaşında

Hüseyin Özcan 101 yaşında

Hüseyin Özcan 101 yaşında

Çatova (Maraba) mahallesinden Cuma ve Emiş Özcan ailesinin oğlu, Abbas Şahin'in damadı, Münire Özcan'ın eşi, emekli Asb.Ahmet Özcan, Sakarya Bölge Adliye Da. Bşk.Hakim Osman Özcan, Emiş Yalçınöz ve Nihal Yalçınöz kardeşlerin babası, Seyit Yalçınöz ve Asef Yalçınöz'ün kayınpederi, Hüseyin Özcan  vefat etmiştir.

Cenazesi 13 Aralık 2019 günü öğle namazına müteakip Tepabaşı Caddesi Söğütlü Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

 Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Caddesi İmam Hatip Ortaokulu karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 535 711 88 38 oğlu Ahmet Özcan

0 505 541 35 77 oğlu Osman Özcan 

0538 333 5214 damadı Seyit Yalçınöz


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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait Anteplioğlu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Semra safça 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sizinde başınız sağolsun

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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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Bekir yılmaz 3 saat önce

Allah rahmet eylesin

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 saat önce

ALLAH rahmeti ile muamele etsin mekanı cennet olsun inşAllah mevlüt ahmet abim ve osman agbim nezdinde özcan ailesine başsaglıgı ve sabırlar dilerim

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Adem Kancı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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