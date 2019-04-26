Hüseyin Ölker, 45 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Bedirler Kabilesinden merhum Mehmet ve Zeliha Ölker ailesinin oğlu Meryem Ölker’in eşi, Galip, Paşa, Murat, Nedim, Kenan ve Faik ölker kardeşlerin kardeşi, merhum Hüseyin, merhum Mustafa, Hasan ve İsmet Ölker in yeğeni, İbrahim, Mehmet, Latif, Nevzat, Rıdvan, Hüseyin, Ali, Ferhat, Ahmet, Necati ve Sami Ölker’in amcaoğlu Hüseyin Ölker, 2 ay önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek 45 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazına müteakiben Büyükyapalak mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0545 682 2045 kardeş Galip

0541 884 6646 kardeşi Paşa