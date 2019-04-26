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Hüseyin Ölker, 45 yaşında

Hüseyin Ölker, 45 yaşında

Hüseyin Ölker, 45 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Bedirler Kabilesinden merhum Mehmet ve Zeliha Ölker ailesinin oğlu Meryem Ölker’in eşi, Galip, Paşa, Murat, Nedim, Kenan ve Faik ölker kardeşlerin kardeşi, merhum Hüseyin, merhum Mustafa, Hasan ve İsmet Ölker in yeğeni, İbrahim, Mehmet, Latif, Nevzat, Rıdvan, Hüseyin, Ali, Ferhat, Ahmet, Necati ve Sami Ölker’in amcaoğlu Hüseyin Ölker, 2 ay önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek 45 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazına müteakiben Büyükyapalak mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar:
0545 682 2045 kardeş Galip
0541 884 6646 kardeşi Paşa

 

 

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Cemil Güngördü 4 hafta önce

Değerli akrabam akrabadan öte kardeş kadar yakın olan Hüseyin abi artık aramızda yoksun seni kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem şahsım adına, gerçektende benim için yerin farklı idi öylede kalacak söylenecek söz çok ama taktiri ilahi Hüseyin abi yolun açık yerin cennet olsun Rabbim'in rahmeti RasulAllah (sav) efendimiz şefaati Abdulkadir Geylani (ks) himmeti seninle olsun inşAllah

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Gökhan Ölker 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Acılı ailesine Allah kendi sabrından ihsan etsin.

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MUHLİS ÖNAT 4 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİ ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum AMİN

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Yılmaz Kalkan 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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EYYUP ALTUN 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin ALLAH'Im acılı ailesine sabırlar versin tüm yakınlarının başları sağolsun

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Suat 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar ihsan eylesin

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ÜNAL BİNBUGA 4 hafta önce

CENABI ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLUR İNSALLAH TÜM ÖLKER AİLESİNİN BASI SAOLSUN ÜNAL BİNBUGA İSTANBUL

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Sait anteplioglu 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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