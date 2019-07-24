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Hüseyin Ödemiş 41 yaşında,

Hüseyin Ödemiş 41 yaşında,

Hüseyin Ödemiş 41 yaşında,
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Eldelek mahallesinden Recep ve Güldane Ödemiş ailesinin oğlu, Cuma Tontuş'un damadı, Necip ve Aydın Tontuş'un eniştesi, İlker, Alpaslan ve Elif Ödemiş kardeşlerin abisi, Meliha Ödemiş'in eşi, Recep ve Üveyda kardeşlerin babası, EÜAŞ personeli Hüseyin Ödemiş muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Temmuz 2019 perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i AKEDAŞ ve Flo arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 530 16415 83 kardeşi İlker Ödemiy
0 544 413 96 69 kaynı Aydın  Tontuş

Yerel Manşetler
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Cebrail köse 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mustafa KAYA 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Lise yıllarından beri tanıdığım naif kardeşim Rabbim sana güzelliklerini sunsun kabrinde ve ahiretinde. Çok üzüldüm

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Ali Akarsu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait anteplioglu 1 ay önce

Allah rahmet etsin

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Hüseyin 1 ay önce

Başımız sağolsun acı haber hepimizi üzdü Allahım mekanını cennet eylesin

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Yılmaz kalkan 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 ay önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Eldelek 1 ay önce

Allah Rahman adiyla rahmet etsin Mekanin cennet olsun Hüseyin abi

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