Kur'an-ı Kerim'i AKEDAŞ ve Flo arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Hüseyin Ödemiş 41 yaşında,
Hüseyin Ödemiş 41 yaşında,
24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:52
Kur'an-ı Kerim'i AKEDAŞ ve Flo arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Lise yıllarından beri tanıdığım naif kardeşim Rabbim sana güzelliklerini sunsun kabrinde ve ahiretinde. Çok üzüldüm
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet etsin
Başımız sağolsun acı haber hepimizi üzdü Allahım mekanını cennet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah Rahman adiyla rahmet etsin Mekanin cennet olsun Hüseyin abi
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah