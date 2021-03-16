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Hüseyin Ocak 88 Yaşında 

Hüseyin Ocak 88 Yaşında 
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Demircilik mahallesi Ocaklar kabilesinden merhum Halil ve Temey Ocak’ın oğlu, Sultan Ocak’ın eşi, Mihriban, Fatma, Kemal, Cafer, Şükrü ve Erdal Ocak kardeşlerin babası, Doğan, Sultan Gülsüm, Ali Ocak kardeşlerin abisi, 24 torun ve 5 torun çocuğu büyükbabası Teslim Abdal Ocağı sahibi Hüseyin Ocak 16 Mart 2021 Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 17 Mart 2021 Çarşamba günü Demircilik mahallesinde toprağa verilecektir.

Taziye Telefonu

Halil Ocak (Demircilik eski muhtarı): 0535 711 37 43

Ev Tel : 437 11 20

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Hüseyin Ocak 88 Yaşında
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