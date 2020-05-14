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Hüseyin Meydanaçar 88 yaşında

Hüseyin Meydanaçar 88 yaşında
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Güblüce Mahallesinden olup Köprübaşı Mahallesinde ikamet eden merhum Mehmet, tapucu Şaban, Mustafa, Ruşen, Fadime Gözükara, Habibe Günalmış kardeşlerin kardeşi, Mesut, belediyede marangoz Şahin, belediyeden emekli Kadir çavuş, sanayi esnaflarından Ahmet kardeşlerin babaları, Ahmet Şahan, Tebernuş Köleli, Adnan Günalmış, Erhan Ütücü, Tebernuş Mete bacanakların kayınbabası Hüseyin Meydanaçar vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Mayıs Perşembe günü öğle namazına müteakip Gariplik Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 552 937 56 68 oğlu Kadir,

0 543 528 57 05 oğlu Ahmet,

0 542 215 81 76 oğlu Şahin.


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