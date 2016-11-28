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Hüseyin Kuyucu 59 yaşında

Ekinözü ilçesinden Halil Kuyucu'nun oğlu Merhum Hacı ve Fikret Kuyucu'nun kardeşleri,

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Hüseyin Kuyucu 59 yaşında

Ekinözü ilçesinden Halil Kuyucu'nun oğlu Merhum Hacı ve Fikret Kuyucu'nun kardeşleri, Sanayi Esnafından Baba Çatalbaş, Harun İnan ve Osman Çıplak'ın kayınbabası, Vergi Dairesinden emekli Hüseyin Kuyucu, 28.11.2016 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 29.11.2016 Salı günü öğle namazından sonra Ulu Caminden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Belediye Düğün Salonu yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0 542 422 94 87 kardeşi Fikret Kuyucu.

 

 

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zeki durmaz 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin...mekani cennet olsun..

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Muttalip turk IRAK 3 hafta önce

MERHUM HÜSEYİN ABİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET TÜMSEVENLERİNE BAŞSAGLIGI DİLERİM MEKANI CENET OLSUN

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YUSUF CANPOLAT AFŞİNDEN 3 hafta önce

OKUL ARKADAŞIMIZIIN(BESNİ ÖĞRETMEN LİSESİ)VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIM.KENDİSİNE ALLAHTAN RAHMET AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Mükremin albay 3 hafta önce

Arkadasım Hüseyin ölüm haberinden derin üzüntü duydum merhuma rahmet geride kalan yakınınların başı sagolsun

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HACI GÜNER 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin...mekani cennet olsun...sevenlerinin basisagolsun...HACI GÜNER...viyana

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Abdullah YÜCE 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin . Mekanı cennet olsun. Sevenlerinin başı sağolsun.

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Ökkeş doğjç 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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fazıl olgun 3 hafta önce

merhuma Allah tan rahmet yakınlarının başı sagolsun mekanı cennet olsun

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