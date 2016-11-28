Hüseyin Kuyucu 59 yaşında

Ekinözü ilçesinden Halil Kuyucu'nun oğlu Merhum Hacı ve Fikret Kuyucu'nun kardeşleri, Sanayi Esnafından Baba Çatalbaş, Harun İnan ve Osman Çıplak'ın kayınbabası, Vergi Dairesinden emekli Hüseyin Kuyucu, 28.11.2016 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 29.11.2016 Salı günü öğle namazından sonra Ulu Caminden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Belediye Düğün Salonu yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 542 422 94 87 kardeşi Fikret Kuyucu.
ALLAH rahmet eylesin...mekani cennet olsun..