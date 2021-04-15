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Hüseyin Kocaoğlu 67yaşında

Hüseyin Kocaoğlu 67yaşında
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Hüseyin Kocaoğlu 67yaşında:

Aslen Büyükyapalak mahallesinden merhum İsmail ve Emiş Kocaoğlu'nun oğlu, Hacer Kocaoğlu'nun eşi, merhum Sümmani, Ejder, Yakup, Alihan, Aynur, Hatice, Ayfer ve Ceylan Kocaoğlu kardeşlerin babası, Mahmut, Hüseyin, Cuma, Ali, Hasan ve Hanım Kocaoğlu kardeşlerin kardeşi, merhum İsmail ve Hatice Köse ailesinin damadı, 16 torun dedesi Hüseyin Kocaoğlu 15 Nisan 2021 perşembe günü vefat etti. Cenazesi 16 Nisan 2021 Cuma günü İkindi namazından sonra Büyükyapalak Ulu camiinde namazı kılınarak Büyükyapalak asri mezarlığına defnedilecektir. Kur'an' ı Kerim'i Kümbet mahallesi Kaski arkasında okunacaktır. Taziye telefonu :

Oğlu Yakup; 0544 737 31 78 , Oğlu Ejder; 0544 567 03 08 , Yeğeni Mehmet ;0545 532 91 51

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Hüseyin Kocaoğlu 67yaşında:
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