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Hüseyin Kıral

Hüseyin Kıral
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 Kırallar kabilesinden Hacı Arif- Fadime Kıral'ın oğlu Nurettin , Kadir , Abdülhalik, Mehmet , Samittin , Hasan , Ali , Ayşe , Hatice kardeşlerinin kardeşi Cahide Kıral'ın eşi Türkan , Serap , Ömer , Osman , Fadime ,Gözde'nin babası Abdullah , Fatih , Hakan , Özgür bacanaklarin kayınbabası Hüseyin Kıral vefat etmiştir.Cenazesi 19 ekim pazartesi günü öğlen namazına müteakip pınarbaşı camiinde cenaze namazı kılınarak pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i pınarbaşı mahallesinde pınarbaşı sokak beyaz saray sitesinde okunacaktır. Taziye telefon: oğlu Ömer Kıral telefon 05535224777 Osman Kıral telefon 05332909206 damadı Abdullah Yenicerioğlu 05368438877 damadı Fatih Ongun 05455208383 damadı Hakan Erten 05353801744 damadı Özgür Özkara 05065062808

Yerel Manşetler
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