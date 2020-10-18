Kırallar kabilesinden Hacı Arif- Fadime Kıral'ın oğlu Nurettin , Kadir , Abdülhalik, Mehmet , Samittin , Hasan , Ali , Ayşe , Hatice kardeşlerinin kardeşi Cahide Kıral'ın eşi Türkan , Serap , Ömer , Osman , Fadime ,Gözde'nin babası Abdullah , Fatih , Hakan , Özgür bacanaklarin kayınbabası Hüseyin Kıral vefat etmiştir.Cenazesi 19 ekim pazartesi günü öğlen namazına müteakip pınarbaşı camiinde cenaze namazı kılınarak pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i pınarbaşı mahallesinde pınarbaşı sokak beyaz saray sitesinde okunacaktır. Taziye telefon: oğlu Ömer Kıral telefon 05535224777 Osman Kıral telefon 05332909206 damadı Abdullah Yenicerioğlu 05368438877 damadı Fatih Ongun 05455208383 damadı Hakan Erten 05353801744 damadı Özgür Özkara 05065062808
Hüseyin Kıral
18 Ekim 2020 Pazar 17:22
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Son Yorumlar
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
- ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin. Ölümler her zaman...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı...