Hüseyin Kılınç 72 yaşında

Tepebaşı Mahallesinden İbrahim-Zeynep Kılınç ailesinin oğlu, Durmuş Özcan’ın damadı, İsmet, Mesut, Polis Memuru İbrahim, AEL personeli Ahmet, Zeliha, Zeynep ve Ülkü kardeşlerin babası, Malatya’da Cildiye Uzmanı Dr. Atilla Özcan ve Zahireci Sait Topsakal ve esnaftan Emin Çiflikli bacanakların kayınbabası, 14 torun dedesi Hüseyin Kılınç, 14 Mart 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi; 15 Mart Çarşamba günü öğle namazını müteakip Tepebaşı Camiinden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i; Tepebaşı Mahallesi Darende Caddesi Uygur Sokak’ta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 534 523 74 15 oğlu İsmet,
0 536 360 49 80 oğlu Ahmet,
0 535 745 31 55 oğlu Mesut.