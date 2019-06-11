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Hüseyin Kaya 80 yaşında,

Hüseyin Kaya 80 yaşında,

Hüseyin Kaya 80 yaşında,

Alkayaoğlu mahallesinden Ömer Ali ve Fatma Kaya ailesinin oğlu, merhum Ali, Kerim, Fadime, Fatik, Dudu ve Elif Kaya kardeşlerin kardeşi, Kadir, İrfan, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hanifi Kaya, Semra ve Cemil Kaya kardeşlerin babası, Zeliha Kaya'nın eşi, D.Hastanesi personeli İsmail İspir'in kayınbabası, Hüseyin Kaya vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Haziran 2019 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Tepebaşı Yeni camiinde kılınarak Tepebaşı mezarlıpına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi Gazi Kemal Ortaokulu karşısında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 542 597 81 30 oğlu Hanifi Kaya


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