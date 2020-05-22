Güblüce mahallesinden İsak Kaya'nın torunu, Cahit ve Vahide Kaya ailesinin oğlu, Ali, Uğur ve Emrullah Kaya'nın yeğeni, Hasan ve Ebru Kaya kardeşlerin abisi Hüseyin Kaya, elim bir olay sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 21 Mayıs 2020 günü Güblüce mahallesinde aile mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye için telefon:
Hüseyin kaya 17 yaşında,
22 Mayıs 2020 Cuma 16:27
Güblüce mahallesinden İsak Kaya'nın torunu, Cahit ve Vahide Kaya ailesinin oğlu, Ali, Uğur ve Emrullah Kaya'nın yeğeni, Hasan ve Ebru Kaya kardeşlerin abisi Hüseyin Kaya, elim bir olay sonucu vefat etmiştir.
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