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Hüseyin kaya 17 yaşında,

Hüseyin kaya 17 yaşında,
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Güblüce mahallesinden İsak Kaya'nın torunu, Cahit ve Vahide Kaya ailesinin oğlu, Ali, Uğur ve Emrullah Kaya'nın yeğeni, Hasan ve Ebru Kaya kardeşlerin  abisi Hüseyin Kaya, elim bir olay sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi  21 Mayıs 2020 günü Güblüce mahallesinde aile mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye için telefon: 0 544 290 50 20 babası Cahit Kaya

 



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