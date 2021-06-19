Hüseyin İnan
İngilizlerin Abidin Küçük'ün yeğeni, merhum Mehmet, Şeref ve Fatma İman'ın oğlu; Zühal, Suzan, Sezai, Kadir ve Nasip İnan'ın kardeşi Hüseyin İnan vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Afşin Asri mezarlığında kılınıp defnedilecektir.
Kur'an-ı Kızılcaoba Mahallesi Osmanlı Caddesi Selçuklu Apartmanı, Yeşilbaş Market Yanı Sezai İnan'ın kendi hanesindee okunacaktır.
Hüseyin İnan
19 Haziran 2021 Cumartesi 11:29
Hüseyin İnan
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim