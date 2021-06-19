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Hüseyin İnan

Hüseyin İnan
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Hüseyin İnan
İngilizlerin Abidin Küçük'ün yeğeni, merhum Mehmet, Şeref ve Fatma İman'ın oğlu; Zühal, Suzan, Sezai, Kadir ve Nasip İnan'ın kardeşi Hüseyin İnan vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Afşin Asri mezarlığında kılınıp defnedilecektir.
Kur'an-ı Kızılcaoba Mahallesi Osmanlı Caddesi Selçuklu Apartmanı, Yeşilbaş Market Yanı Sezai İnan'ın kendi hanesindee okunacaktır.  

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin İnan
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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Feramuz Ataoğlu 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun. İzmir aliağa

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Oktay Vural 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

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İlhan COLAK 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.

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lokantacı kadir akdaş ankara 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah sezayi abi nezdinde aileye başsaglıgı ve sabırlar dilerim

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Recep 35 dakika önce

Allah rehmet etsin

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